World Central Kitchen se quedará sin comida en Gaza si Israel mantiene los cruces cerrados

2 minutos

Jerusalén, 2 mar (EFE).- La ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), se quedará sin alimentos para operar en la Franja de Gaza esta semana si Israel mantiene los cruces fronterizos del enclave bloqueados, alertó el cocinero en la red social X.

«Nos han dicho que las fronteras de Gaza están cerradas de manera indefinida. Si permanecen cerradas, WCK se quedará sin comida esta semana», escribió. «Estamos cocinando un millón de almuerzos cada día».

El conocido chef señaló que la ONG necesita entregas de alimentos diarias para poder seguir alimentando a las familias gazatíes.

«Todas las ONG en Gaza necesitan más comida, medicina, equipo médico, combustible, tiendas de campaña y cuidado personal todos los días. No podemos esperar… dejad a los camiones humanitarios entrar hoy!», concluyó.

Israel anunció el sábado que cerraba «hasta nuevo aviso» los pasos fronterizos con Gaza en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán.

Entre ellos se encuentra el de Rafah, en la frontera con Egipto y el más importante del enclave antes de que comenzara la ofensiva israelí contra Gaza en octubre de 2023. Su reapertura el 1 de febrero para permitir el tránsito de heridos y sus acompañantes, en el marco del actual alto el fuego, era un punto clave del acuerdo de tregua.

El organismo militar israelí que controla los territorios ocupados palestinos, COGAT, indicó en un comunicado este fin de semana que el cierre de los pasos constituye un «ajuste de seguridad» necesario por la guerra contra Irán y aseguró que no tendría impacto en el reparto de ayuda humanitaria.

La cantidad de alimentos que se ha hecho llegar a la Franja desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 con el grupo islamista palestino Hamás «equivale a cuatro veces las necesidades nutricionales de la población, según la metodología de la ONU», alega el COGAT.

El Ejército israelí sostiene que en Gaza han entrado desde que comenzó el alto el fuego unos 600 camiones diarios, si bien su distribución está compuesta mayoritariamente por bienes comerciales (45 %), frente a una menor cantidad procedente de la ONU (17 %) y organismos internacionales (18 %).

Los bienes comerciales del sector privado llegaban (hasta el cierre impuesto por Israel el sábado) constantemente a Gaza, pero sus precios siguen siendo elevados para una población con una economía devastada por la ofensiva. EFE

