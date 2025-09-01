The Swiss voice in the world since 1935

Xi lamenta que persistan «sombras» de la Guerra Fría al arrancar reunión ampliada de OCS

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, lamentó este lunes que persistan «sombras de la mentalidad de la Guerra Fría» al comenzar en la tarde de este lunes la reunión en formato ampliado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que participan responsables de organismos internacionales y líderes invitados de países asociados, como Turquía.

Xi lamentó al comienzo de su discurso de apertura que «persistan las sombras de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo» en el mundo.

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Birmania o Azerbaiyán. EFE

