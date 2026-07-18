Xi traslada a primer ministro camboyano la voluntad de reforzar su «amistad de hierro»

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Pekín, 18 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este viernes en Shanghái una reunión con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, en la que señaló que los dos países se mantienen unidos por una «amistad de hierro» que ambas partes deben preservar e instó a profundizar la cooperación bilateral.

Xi abogó por reforzar la confianza estratégica mutua, acelerar la construcción de corredores, optimizar sectores como la electricidad y la agricultura e impulsar áreas emergentes como la inteligencia artificial, según un comunicado de la Cancillería china.

El mandatario chino también puso el foco en la colaboración en materia de defensa y seguridad pública para combatir delitos transfronterizos como la falsificación, el contrabando, el juego ilegal en línea y el fraude por telecomunicaciones.

Camboya se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de centros de estafas digitales del Sudeste Asiático, operados en muchos casos por mafias de origen chino y con víctimas en todo el mundo, incluidas España y Latinoamérica, según han denunciado la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, Hun Manet destacó los estrechos intercambios de alto nivel y los fructíferos resultados de la cooperación bilateral, según el comunicado chino.

El primer ministro camboyano afirmó que su política de acercamiento a Pekín no cambiará independientemente de la evolución de la situación internacional y llamó a profundizar la confianza mutua, ampliar el comercio bilateral o avanzar la cooperación en grandes proyectos de infraestructura.

Ambos líderes abordaron también la disputa entre Tailandia y Camboya, que Xi ya había tratado ese mismo día con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y respecto a la cual su homólogo camboyano reafirmó el compromiso de su país de persistir en el diálogo y la negociación para reducir tensiones.

Hun Manet se encontraba en China para asistir a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), que arrancó este viernes en la megalópolis oriental de Shanghái, además de realizar una visita de trabajo.

China ha intensificado en los últimos años su presencia en la región, con un mayor peso en inversiones, comercio y cooperación en seguridad, en un entorno marcado por la competencia estratégica con EE.UU. por la influencia en el Sudeste Asiático.

En concreto en Camboya, el gigante asiático, uno de sus principales socios económicos y políticos, ha financiado infraestructuras y reforzado la cooperación en defensa, incluida la renovación de la base naval de Ream, cuyo eventual uso militar chino niega el Gobierno chino.

Pekín y Nom Pen también han anunciado en los últimos meses una mayor cooperación contra las ciberestafas, aunque expertos y ONG acusan a las autoridades camboyanas de connivencia con redes criminales que han convertido el sector en un negocio lucrativo. EFE

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