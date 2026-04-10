Yibuti vota en unas elecciones en las que el presidente Guelleh opta a un sexto mandato

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Nairobi, 10 abr (EFE).- Las elecciones presidenciales empezaron este viernes en Yibuti, donde el jefe del Estado, Ismail Omar Guelleh, que dirige el pequeño país del Cuerno de África desde 1999, opta a un sexto mandato en unos comicios boicoteados por los partidos de la oposición tradicional.

Un0s 256.000 votantes registrados -de una población de casi 1,2 millones de personas- están llamados a las urnas en algo más de 700 colegios electorales que abrieron a las 06:00 horas (03:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 horas (15:00 GMT).

Mientras la oposición mantiene que los comicios no serán ni libres ni transparentes, Guelleh, de 78 años y candidato de la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), compite con el líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU), Mohamed Farah Samatar, un desconocido para el gran público.

Samatar, exmiembro del partido gobernante y cuya actual formación no cuenta con escaños en el Parlamento, es visto por los analistas como un rival sin opciones de derrotar a un gobernante que lleva casi tres décadas en la Presidencia.

De hecho, el mandatario, conocido por sus siglas IOG, es el sexto presidente en activo que más tiempo lleva en el poder en África.

Guelleh, jefe de la Concentración Popular por el Progreso (RPP, en sus siglas en francés), partido que domina la política nacional desde 1979, cerró este miércoles la campaña electoral con un multitudinario mitin en el Estadio Gouled de la capital, la Ciudad de Yibuti.

«Ganemos juntos por Yibuti, con toda confianza», dijo el presidente de esta nación de casi 1,2 millones de habitantes, donde un desierto cubre gran parte de sus 23.200 kilómetros cuadrados.

El gobernante concurre a los comicios con la promesa de mantener en una región conflictiva la estabilidad del país, cuya ubicación estratégica ha conllevado la instalación de bases militares de potencias como Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia.

El quinto mandato de Guelleh debía ser el último, de acuerdo con una reforma constitucional de 2010 que eliminó los límites de mandato y estipuló un límite de edad de 75 años, lo que le excluiría de futuras elecciones.

Sin embargo, el Parlamento yibutiano aprobó en noviembre pasado retirar este límite de edad.

Hasta 67 observadores internacionales, de misiones como las de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) o la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África Oriental, supervisarán los comicios. EFE

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