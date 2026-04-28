Yihadista maliense Al Hassan deberá pagar 7,25 millones de euros a más de 65.000 víctimas

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Bruselas, 28 abr (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) sentenció este martes al yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz a pagar 7,25 millones de euros en reparaciones a las estimadas 65.202 víctimas de sus crímenes de guerra y lesa humanidad, aunque es posible que esos pagos acaben saliendo de un fondo especial.

La Sala de Primera Instancia X determinó, de forma unánime, que «el tipo de reparación más apropiado es el de las reparaciones colectivas de base comunitaria, con un componente individualizado limitado», dada la naturaleza y el alcance de los daños, así como el elevado número de víctimas de sus crímenes, cometidos en Tombuctú entre 2012 y 2013.

Las reparaciones se articulan en medidas de rehabilitación y medidas simbólicas y de satisfacción, y la Sala asignó la mayoría del monto -cuatro millones de euros- para programas de apoyo socioeconómico y educativo.

«Las mujeres y las niñas sufrieron daños morales y materiales particulares como resultado del crimen de persecución, y esto debe reflejarse en la planificación, el diseño y la ejecución de todos los proyectos e iniciativas de rehabilitación socioeconómica», recalcó.

A ello se suman 1,2 millones para rehabilitación psicológica colectiva; 1,5 millones para el componente individualizado de rehabilitación física y psicológica, y 550.000 euros para medidas simbólicas orientadas al «reconocimiento de las violaciones de los derechos de las víctimas, la salvaguarda de su dignidad y la promoción de la cohesión, la reconciliación y la conmemoración».

Sin activos identificados de Al Hassan

No obstante, la Sala reconoció que «hasta la fecha no se han identificado bienes ni activos» de Al Hassan e instó al Fondo Fiduciario para las Víctimas -un organismo independiente de la CPI para financiar programas de asistencia- a asumir el pago, advirtiendo de que «será necesaria una recaudación de fondos sustancial».

La Sala instruyó al Fondo a presentar un plan de implementación antes del 25 de enero de 2027, e instó a la Secretaría a iniciar la identificación de beneficiarios potenciales lo antes posible.

La CPI condenó en noviembre de 2024 a Al Hassan a diez años de prisión por varios crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el norte de Mali como miembro de Ansar al Din, grupo islamista vinculado a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), entre el 2 de abril de 2012 y el 29 de enero de 2013.

Entre los crímenes se listan actos inhumanos y de trato cruel, mutilación, atentados contra la dignidad personal, tortura, persecución y la imposición de sentencias sin juicio previo, según el fallo de junio de ese año, emitido por la Sala de Primera Instancia. EFE

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