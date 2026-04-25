Yihadistas reivindican ataques en Mali con rebeldes tuaregs

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Un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda afirmó el sábado que sus combatientes habían lanzado ataques en todo Mali contra el ejército del país, gobernado por una junta militar, en una operación conjunta con los rebeldes tuaregs.

Hacia mediodía, los helicópteros del ejército, que llevaron a cabo una serie de bombardeos, sobrevolaban Bamako y los alrededores del aeropuerto, observó un periodista de la AFP.

Malí está gobernado por una junta militar que llegó al poder con golpes de Estado en 2020 y 2021. Desde hace más de diez años, la situación del país se ha visto sacudida por un conflicto y por la acción violenta de varios grupos yihadistas.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, el yihadista Grupo de apoyo al islam y a los musulmanes (JNIM) afirmó que había llevado a cabo los ataques en todo Mali en una operación conjunta con las Fuerzas de Liberación de Azawad (FLA).

«Grupos armados terroristas, aún no identificados, atacaron esta mañana temprano (…) algunos puntos y cuarteles de la capital y del interior» de Malí, afirmó el ejército maliense en un comunicado.

«Nuestras fuerzas de defensa y de seguridad están actualmente trabajando para aniquilar a los atacantes», agregó.

En otro comunicado, el ejército indicó más tarde que «la situación está bajo control», pese a que seguía habiendo disparos, y que «varios terroristas fueron neutralizados y [sus] equipos, destruidos».

– Los tuareg afirman que tomaron Kidal –

En el terreno, los yihadistas y la rebelión maliense del Frente de Liberación de Azawad (FLA) combatían juntos contra el ejército este sábado.

Los rebeldes tuareg del FLA reivindicaron este sábado que habían tomado el control de la ciudad de Kidal, en el norte, una localidad que había sido un bastión clave de su rebelión y que, hasta ahora, estaba ocupada por el ejército de Malí y por militares rusos.

«La ciudad de Kidal pasó bajo control de nuestras fuerzas armadas», escribió el FLA en un mensaje en Facebook.

«Nuestras tropas del FLA controlan Kidal, la mayor parte de Kidal. El gobernador de Kidal se refugió con sus elementos en el antiguo campo de la Minusma», la misión de la ONU que dejó de funcionar en 2023, declaró a la AFP un portavoz de los rebeldes malienses, Mohamed Elmaouloud.

Sin embargo, de momento, la AFP no pudo verificar con fuentes independientes esa reivindicación.

Este sábado también se escucharon tiros en Kati, una ciudad cercana a Bamako que alberga la residencia del jefe de la junta, el general Assimi Goita, dijeron varios testigos, una fuente de los servicios de seguridad y un funcionario.

– «Gran ofensiva coordinada» –

En las redes sociales, habitantes de Kati y de la zona del aeropuerto publicaron fotos de sus casas destruidas por las explosiones.

Además de Bamako y Kati, también se escucharon disparos este sábado temprano en Gao, la mayor ciudad del norte de Malí, y en Sévaré, a unos 600 km al noreste de la capital, indicaron testigos.

La embajada de Estados Unidos en Bamako y la ONU instaron a sus empleados a evitar cualquier desplazamiento, salvo si es por necesidad, y a quedarse en casa.

«Estamos haciendo frente a una gran ofensiva coordinada en todo el país a un nivel inédito desde 2012, cuando el gobierno perdió la mitad del país», dijo a la AFP Charlie Werb, analista en la consultoría Aldebaran Threat Consultants (ATC). Según él, hubo «graves fallas de seguridad en Bamako».

El país enfrenta desde 2012 una profunda crisis de seguridad, provocada sobre todo por la violencia de grupos yihadistas afiliados a Al Qaida y a la organización Estado Islámico (EI); y también de grupos criminales independentistas.

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