Yuvelis Morales, Premio Goldman: «Luchar contra el fracking es un compromiso con la vida»

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Redacción Medioambiente, 20 (EFE).- La joven activista colombiana Yuvelis Morales, que ha recibido este lunes el Premio Goldman Medioambiental correspondiente a América Central y del Sur por sus campañas contra el ‘fracking’ en su país, considera que esta lucha «es un compromiso no solamente con la vida futura, sino con la vida presente de las personas».

«A las juventudes que nacimos en esta época fósil nos hicieron pensar que no había otra cosa. Pero si no luchamos ahora contra la indiferencia, contra el ‘fracking’, el extractivismo y la contaminación, no vamos a tener un futuro que defender», asegura la premiada.

La fracturación hidráulica o ‘fracking’ es una técnica que inyecta grandes cantidades de agua, arena y productos químicos en las rocas del subsuelo para romperlas y liberar así reservas de gas y de petróleo.

Se considera nociva para el medioambiente por su elevado consumo de agua, por la emisión de gases y por el riesgo de sismicidad y de contaminación de los acuíferos.

Como integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Morales asegura que tienen «argumentos técnicos, científicos y populares de por qué es malo implementar fracking» para la geografía, la economía, los recursos y la gente de Colombia.

Las movilizaciones lideradas por Morales en la región del Magdalena Medio fueron determinantes para detener los proyectos planteados por Ecopetrol, la principal empresa de petróleo de Colombia y la tercera de América Latina.

«Vemos con preocupación que la conversación sobre esta técnica avance en Colombia y que aún no se tenga un proyecto de prohibición de ‘fracking'», señala desde Barrancabermeja.

«Son las comunidades las que padecen la contaminación y la escasez del agua por la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas y superficiales», añade.

Morales opina que los gobiernos no son claros al hablar de los efectos de las técnicas extractivistas.

«Vivo en un territorio con más de un siglo de explotación hidrocarburífera», relata. «En esta región, en el Magdalena Medio, la realidad es absolutamente distinta a todo lo que se hubiera podido imaginar con las supuestas regalías que nos iban a traer una vida distinta. Una vida digna que no se consigue», afirma.

Como ejemplo, señala que las personas que viven «a escasos metros del río Magdalena, que es la fuente hídrica más importante del país», no tienen agua potable en sus casas.

En un año de elecciones presidenciales en Colombia (31 de mayo), Morales señala que el ‘fracking’ se ha convertido «en la punta de lanza de cualquier discusión minero-energética en el país», con posturas a favor y en contra.

«Hago una invitación a quienes quieren legislar en nuestro país para que tomen en serio la responsabilidad con las comunidades. Tienen que defender la vida de sus habitantes», señala.

Para la joven activista, a punto de graduarse en ingeniería ambiental, «la salida no es el extractivismo» y la actual crisis derivada de la guerra en Oriente Medio así lo confirma.

«Lo que está pasando hoy con la guerra nos demuestra que la salida no son los combustibles fósiles, que nosotros comemos papa, sembramos yuca, nos alimentamos, vivimos en países llenos de agua, esa es nuestra riqueza: los ríos, las montañas, el sol. La salida en este momento no tiene que ser el ‘fracking’ y jamás debe serlo», defiende.

Tras más de diez años buscando la prohibición de esta técnica en Colombia, Morales no se rinde.

«Como Alianza Colombia Libre de Fracking, con más de 100 organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado un proyecto de ley que busca la prohibición legal del ‘fracking’ y de los yacimientos no convencionales. Necesitamos que los senadores y los representantes a la Cámara tomen en serio la responsabilidad de la lucha por la vida y la petición de las comunidades en el Magdalena Medio y en Colombia», indica.

Morales tuvo que pedir asilo en Francia en 2022 debido a las amenazas que sufrió tras liderar las campañas ‘antifracking’. De vuelta en su país, recuerda que «Colombia sigue siendo el país con más asesinatos a líderes sociales y ambientales».

«Lo que me pasó a mí le pasa a cientos de líderes sociales en Colombia», afirma. «Por eso necesitamos garantías reales para seguir defendiendo los territorios».

Morales se ha mostrado «tremendamente orgullosa» de recibir el Goldman la primera vez que las seis categorías geográficas recaen en mujeres.

«Somos las mujeres las que estamos haciendo posible la transformación social y ambiental en el mundo», dice.

«Nadie te prepara para recibir ese tipo de noticias, y menos a tus 25 años», comenta sobre la recepción del, considerado ‘Nobel medioambiental’. «Para mí no solamente supone un reconocimiento colectivo, sino una bocanada de aire fresco para recordarle al mundo, y sobre todo a Colombia y sus gobiernos, que seguimos luchando contra la amenaza que supone el ‘fracking’ para la vida». EFE

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