Zúrich lidera el ránking IMD de ciudades inteligentes, con Bilbao como mejor española

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Ginebra, 31 mar (EFE).- Zúrich, Oslo y Ginebra son las ciudades con mejor equilibrio entre bienestar y tecnología, mientras que Bilbao, en el puesto 30 a nivel mundial, es la urbe española con mejor nota, según la nueva edición del ranking de «ciudades inteligentes» que elabora anualmente la escuela de negocios IMD.

El podio de 2026 es idéntico al de 2025, mientras que Londres y Copenhague suben dos puestos para ocupar el cuarto y el quinto lugar, beneficiadas de las bajadas de Dubai y Abu Dhabi, en una clasificación que este año compara 148 urbes de los cinco continentes.

Además de la ciudad vasca, la lista incluye a otras tres españolas: Madrid en el puesto 37, Zaragoza en el 63 y Barcelona, ya en la mitad baja, en 94º lugar.

El ránking se calcula mediante encuestas a los habitantes de cada ciudad sobre el acceso a herramientas tecnológicas para facilitar servicios y participación, pero también sobre indicadores de bienestar tales como calidad de la sanidad, tráfico, espacios verdes, oportunidades de trabajo o percepción de la corrupción.

Bilbao, por ejemplo, puntúa especialmente alto en velocidad de internet (78,6 sobre 100) y posibilidad de adquirir entradas online para los eventos culturales (83,4), pero también oferta de ocio y cultural (83,3) o educativa (78,4).

IMD subraya que la destacada posición bilbaína se apoya en un alto nivel de satisfacción con el transporte público, «reflejo del éxito a largo plazo de iniciativas de regeneración urbana como Bilbao Ría 2000 y del uso de analítica en tiempo real para la gestión de la movilidad».

Sin embargo, pese a su buena posición, «la ciudad enfrenta una presión significativa en el coste de la vida», como muestra el hecho de que un 81,5 % de los encuestados identifica la viviendaasequible como una prioridad.

Similares insatisfacciones con la vivienda muestra Madrid, lo que contribuye a su posición más baja, pese a destacadas iniciativas tecnológicas como la estrategia «Madrid, Digital Capital» yla implementación del sistema MiNT (Madrid Inteligente), que gestiona más de cinco millones de activos geolocalizados, destaca IMD.

En la clasificación destacan las ciudades chinas, con Pekín en el puesto 16, Shanghai en el 20 y Hong Kong en el 21, mientras que las grandes urbes estadounidenses ocupan posiciones más discretas: Washington la 39, Nueva York la 45, San Francisco la 72 y Los Ángeles la 73.

Algunas grandes ciudades europeas ocupan puestos sorprendentemente bajos en el ránking: Bruselas está en el 59, París en el 71, Milán el 101, Lisboa el 117, y Roma, en 143ª posición, es sexta empezando por la cola.

La capital japonesa, Tokio, también ocupa discretas posiciones tanto en esta edición (98ª) como en la del pasado año (108ª).

«La ‘inteligencia’ de una ciudad no se basa sólo en las últimas tecnologías, pues las puntuaciones altas suelen coincidir con percepciones ciudadanas de buen gobierno, transparencia, y servicios digitales efectivos», subraya IMD.

Los habitantes de las ciudades en las posiciones más altas «tienden a percibir mayor transparencia en ellas y están más activamente involucrados en los procesos que crean su calidad de vida», añade la escuela de negocios de Lausana. EFE

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