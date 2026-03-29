Zelenski acusa a Rusia de apoyar guerra en O. Medio e insta a socios a coordinar esfuerzos

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Berlín, 29 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este domingo a Rusia de invertir abiertamente en prolongar el conflicto en Oriente Medio sin reducir por ello su esfuerzo bélico contra Ucrania, y llamó a sus socios a un esfuerzo coordinado para proteger vidas y poner fin a las guerras.

«Sólo esta semana, Rusia utilizó más de 3.000 drones de ataque contra nuestras ciudades y comunidades -una parte significativa de ellos, shaheds-, así como más de 1.450 bombas aéreas guiadas y 40 misiles de diversos tipos. Los rusos no están retrocediendo en su esfuerzo bélico contra nuestro Estado y nuestro pueblo y, al mismo tiempo, están invirtiendo abiertamente en prolongar otra guerra que conduce a la desestabilización global», dijo.

Agregó que Ucrania está siendo atacada básicamente con los mismo drones de ataque que los utilizados contra países de Oriente Medio y la región del Golfo y las armas balísticas están siendo empleadas contra los ucranianos «con el mismo cinismo» que contra los socios de Kiev.

Señaló, además, que la desestabilización de los mercados mundiales y el bloqueo de las rutas marítimas no han dejado a ningún país indemne.

«Estamos haciendo nuestra contribución a garantizar la seguridad», afirmó en un mensaje en redes sociales, y subrayó la importancia de que el mundo «no pierda tiempo ni oportunidades».

En este sentido, destacó la necesidad de «esfuerzos claros, decididos y coordinados para ofrecer una protección real para la vida y poner fin a las guerras».

«Debemos construir sistemas de defensa conjuntos y modernos, probados en la guerra. Debemos desarrollar la producción conjunta de armas modernas y eficaces. Debemos unir nuestras capacidades para que la gente pueda vivir en paz en Europa, Oriente Medio y otras partes del mundo», instó. EFE

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