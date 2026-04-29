Zelenski agradece al rey Carlos su petición de apoyo a Ucrania al Congreso de EE.UU.

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Kiev, 29 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al rey Carlos III de Inglaterra el llamamiento que el monarca hizo en la víspera ante el Congreso de EE.UU., ante el que pidió firmeza en el apoyo a Ucrania para que se alcance una paz “verdaderamente justa y duradera” en la guerra iniciada por Rusia.

“Les doy las gracias a Su Majestad el Rey Carlos III, al Reino Unido y a todos los espíritus valientes estadounidenses por su llamamiento a la unidad en apoyo de Ucrania al otro lado del Atlántico”, escribió Zelenski en X sobre el discurso del monarca, que alabó en su intervención la valentía del pueblo ucraniano.

“Esto es exactamente lo que necesitamos para lograr una paz digna y justa para Ucrania y para toda Europa”, agregó Zelenski sobre las palabras del rey inglés.

El presidente ucraniano transmitió además al rey Carlos y al Congreso de EE.UU. el agradecimiento del pueblo ucraniano por todo el apoyo recibido.

Carlos III ha recibido varias veces a Zelenski y ha expresado de forma repetida su apoyo a Ucrania, del que el Reino Unido es uno de los principales aliados, financiadores y suministradores de armamento. EFE

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