Zelenski amenaza con enviar al Ejército contra Orbán si éste no aprueba la ayuda a Ucrania

3 minutos

Kiev, 5 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, amenazó este jueves con recurrir al Ejército ucraniano para lidiar con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, si éste sigue bloqueando el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre.

“Esperamos que esa persona en la UE no bloquee los 90.000 millones, o la primera partida de los 90.000 millones y que los militares ucranianos sigan teniendo armamento. Si no es así, le daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma (el de las fuerzas armadas)”, dijo Zelenski en una reunión pública con su Gobierno.

El presidente ucraniano realizó ese comentario al principio de la reunión, a la que asistieron periodistas y de la que la presidencia ucraniana publicó después un vídeo, cuando se dirigía al ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, sobre las necesidades económicas de Ucrania para seguir teniendo acceso a distintos tipos de armamento.

Orbán ha dejado claro que bloqueará la aprobación de la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito a Ucrania hasta que Kiev restablezca el tránsito de gas ruso hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba.

Hungría no recibe petróleo por esa vía desde el 27 de enero, cuando un ataque ruso dañó una infraestructura clave del oleoducto situada en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el 24 de febrero a Zelenski que acelerara el restablecimiento del funcionamiento de la infraestructura.

Orbán afirma que el oleoducto está en condiciones de operar y que los ucranianos mantienen suspendido el tránsito de petróleo ruso por razones políticas y ha exigido a Kiev que permita a un equipo de expertos húngaros evaluar la infraestructura.

Según informaciones publicadas por el Financial Times, la UE presiona a Zelenski para que permita una inspección de la infraestructura.

Las declaraciones de este jueves de Zelenski sobre Orbán se producen después de que Hungría liberara el miércoles a dos prisioneros de guerra ucranianos que también tienen pasaporte húngaro tras una negociación unilateral con Moscú que ha provocado indignación en Kiev.

Kiev y Budapest han protagonizado numerosos encontronazos desde el comienzo de la guerra. Orbán es el líder europeo más cercano al Kremlin y se ha opuesto desde el comienzo de la guerra a armar a Ucrania y sancionar a Rusia.

El líder húngaro está en campaña electoral y hace desde hace días hace referencias diarias a Zelenski, al que acusa de interferir en asuntos internos de Hungría y de intentar arrastrar a Budapest al conflicto. EFE

mg/cph/jgb