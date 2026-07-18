Zelenski anuncia medidas para bajar tensiones con Polonia

Compartir

3 minutos

Leópolis (Ucrania), 18 jul (EFE). – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado cinco medidas, entre las que se incluyen la apertura de los archivos estatales y gestiones diplomáticas, destinadas a mejorar las relaciones con Polonia, que se han deteriorado recientemente debido a cuestiones de memoria histórica.

“Las prioridades son claras: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto”, subrayó Zelenski, al tiempo que expresó su gratitud a Polonia por apoyar a Ucrania tras el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia y destacó la importancia de la defensa ucraniana para la independencia de Polonia.

Las «medidas clave» que determine Kiev tendrán como objetivo buscar la reconciliación por el asesinato de decenas de miles de polacos étnicos en la región ucraniana de Volinia a manos de miembros del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) hace más de 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que Varsovia califica de «genocidio».

“Se abrirán todos los archivos del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania relativos a los trágicos sucesos del siglo XX en Volinia”, anunció Zelenski.

Ucrania también concederá «un número significativo de permisos adicionales» para la búsqueda y exhumación de los cuerpos de las víctimas en Volinia y, junto con Polonia, «garantizará una mayor capacidad para llevar a cabo dicho trabajo».

Zelenski afirmó que se están considerando «medidas diplomáticas» y «posibles formatos para ampliar el diálogo intersociedad entre Ucrania y Polonia». Kiev también reforzará la capacidad del Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional para garantizar una «representación digna de los intereses ucranianos».

Polonia ha desempeñado un papel logístico clave en el flujo de ayuda material occidental a Ucrania y ha sido un centro neurálgico fundamental para varios millones de ucranianos desplazados que buscaron refugio en Europa.

La cuestión de Volinia cobró protagonismo en las relaciones entre Varsovia y Kiev en mayo, después de que el presidente Zelenski nombrara una unidad de operaciones especiales en honor a la UPA, considerada en Ucrania principalmente como un símbolo de resistencia contra Rusia debido a su desesperada lucha contra la ocupación soviética.

En junio, Zelenski devolvió la Orden del Águila Blanca a Polonia después de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, anunciara la decisión de retirar a su homólogo ucraniano la máxima condecoración del Estado.

La medida de Nawrocki provocó indignación en Kiev ante lo que se percibió como un intento de Varsovia de imponer unilateralmente su visión de la memoria histórica en lugar de entablar un diálogo equilibrado.

«Ucrania valora a Polonia como uno de sus aliados más cercanos en la lucha contra la agresión rusa y está convencida de que el dolor del pasado no debe dividir a los pueblos unidos hoy por valores comunes, un enemigo común y un futuro europeo común», subrayó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en medio del intento de Kiev por rebajar las tensiones.EFE

ra-rz/jgb