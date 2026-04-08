Zelenski aplaude alto el fuego en Irán e insiste en ofrecer una tregua con Rusia

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Kiev, 8 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró este miércoles positivamente el alto el fuego temporal entre EE.UU. e Irán al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz, al tiempo que volvió a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en Ucrania.

«Ucrania le dice a Rusia una vez más: estamos listos para responder de la misma forma si los rusos detienen sus ataques», escribió en redes sociales Zelenski, que destacó la iniciativa de EE.UU. para que se haya llegado al alto el fuego y destacó el papel de Ucrania a la hora de intentar garantizar la seguridad en Oriente Medio y el golfo Pérsico.

Zelenski ha ofrecido en múltiples ocasiones en las últimas semanas declarar una tregua completa o parcial con Rusia, tanto de forma pública como a través de los mediadores estadounidenses en el conflicto, pero Rusia ha rechazado por el momento los ofrecimientos de Zelenski.

El presidente ucraniano recordó que expertos militares de Kiev trabajan actualmente en varios países del golfo Pérsico para ayudar a sus ejércitos a repeler los ataques iraníes con drones ‘Shahed’.

Ucrania tiene experiencia en este tipo de defensa antiaérea porque Rusia utiliza de forma masiva contra su territorio este modelo de dron, inventado por Irán desde el otoño de 2022.

Zelenski destacó la importancia para la economía global de la reapertura del estrecho de Ormuz y dijo que Ucrania «seguirá trabajando de forma constructiva con todos los socios» para superar las consecuencias de la guerra de Irán. EFE

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