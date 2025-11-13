Zelenski aprueba sanciones contra su exsocio acusado de influir sobre varios ministros

2 minutos

Kiev, 13 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ratificado las sanciones aprobadas previamente por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania a su antiguo socio y propietario del 50 % de la productora que el actual jefe del Estado fundó en sus tiempos de actor, el empresario Timur Mindich.

Mindich es acusado por la Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU) de ser el cabecilla de una trama en la que participaron al menos dos ministros que habrían utilizado su posición en el Gobierno para forzar a empresas con contratos con la compañía pública de energía atómica a pagarles sobornos.

Según la NABU, la red blanqueó al menos 100 millones de dólares obtenidos por estos medios.

Además de a Mindich, Zelenski también ha refrendado las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional contra el responsable de las finanzas del empresario, Oleksandr Tsukerman.

Mindich salió del país horas antes de que la NABU empezara a hacer redadas contra los sospechosos en la investigación, que ha recibido el nombre de Operación Midas y ha sacudido a la opinión pública ucraniana por el grado de cercanía de algunos de los implicados con Zelenski

Tuskerman también salió de Ucrania antes de que comenzaran las redadas de la agencia anticorrupción.

Las sanciones firmadas por Zelenski suponen la congelación de los activos de las personas contra las que van dirigidas, que tampoco podrán seguir haciendo negocios en Ucrania.

Los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, han presentado su dimisión, que debe ser ahora aprobada por el Parlamento, por su responsabilidad en el caso.

Galushchenko era ministro de Energía cuando los hechos ocurrieron y está investigado como participante en la trama. Grinchuk saldrá del Gobierno al ser su departamento responsable de la empresa Energoatom que se utilizó para montar la trama.

El jefe de la oposición, Petró Poroshenko, contra el que Zelenski también ha dictado sanciones durante esta guerra, ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno y la entrada de la oposición en un nuevo Ejecutivo. EFE

