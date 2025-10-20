Zelenski declara que está dispuesto a asistir al encuentro Trump-Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que está dispuesto a asistir al encuentro en Hungría entre los mandatarios ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump, si es invitado.

El encuentro entre Trump y Putin es la segunda cumbre bilateral para intentar un acuerdo para la paz en Ucrania, tras un encuentro celebrado en agosto en Alaska.

«Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo», dijo Zelenski en declaraciones a los periodistas difundidas este lunes.

Trump anunció la semana pasada que se reunirá con Putin en Budapest «en las próximas dos semanas», como parte de su promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania tras su retorno a la Casa Blanca.

Zelenski declaró que «Budapest no es el mejor lugar para la reunión».

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, es el mayor aliado de Putin en Europa y es muy crítico del apoyo militar y diplomático para Ucrania.

«No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todos los ámbitos pueda hacer algo positivo para los ucranianos o realizar una contribución equilibrada», afirmó Zelenski sobre Orban.

El presidente de Ucrania afirmó que las condiciones de Rusia para lograr la paz se mantienen y Moscú sigue queriendo el retiro de las fuerzas de Kiev del Donbás, una zona industrial del este del país compuesta por Donestk y Lugansk.

Rusia reivindicó en 2022 la anexión de las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donestk, pocos meses después de lanzar la invasión contra Ucrania.

Zelenski afirmó que en su visita a Washington la semana pasada explicó que «la posición de Ucrania no ha cambiado».

«No vamos a regalarle la victoria a los rusos», insistió.

