Zelenski denuncia un «chantaje» europeo para reabrir un oleoducto que transporta petróleo ruso

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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a sus aliados europeos de hacer «chantaje» a Kiev sobre el oleoducto Druzhba que transporta petróleo ruso.

Zelenski afirmó que los europeos lo presionan para reparar este oleoducto al vincular este tema con un préstamo europeo de 90.000 millones de dólares, bloqueado por Budapest y que sirve principalmente para comprar armas para Ucrania.

El oleoducto, dañado según Kiev por un ataque ruso en enero en el oeste de Ucrania, se ha convertido en motivo de disputa entre este país y la vecina Hungría.

«Me están obligando a restablecer Druzhba», dijo Zelenski el sábado a un grupo de periodistas, entre ellos algunos de AFP, en declaraciones bajo embargo hasta el domingo.

«Les he dicho a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje», sostuvo.

«¿En qué se diferencia esto de levantar las sanciones contra los rusos?» se preguntó.

El presidente ucraniano hace referencia a la decisión estadounidense de aligerar las sanciones sobre las ventas de petróleo ruso debido a la crisis petrolera desencadenada por la guerra en Irán.

Ucrania afirma que la reparación del oleoducto podría tardar hasta seis semanas, lo que enfurece a Hungría y Eslovaquia, que dependen de él.

– ¿Asesores rusos en Hungría? –

La Comisión Europea propuso enviar una misión para inspeccionarlo.

Zelenski asegura haber hablado del tema con el presidente francés Emmanuel Macron durante su viaje a París el viernes.

«Si me ponen como condición que Ucrania no recibirá armas, entonces, disculpen, estoy impotente (…) No puedo dejar al ejército sin armas», protestó.

Además acusó al gobierno húngaro de Viktor Orban, uno de los pocos líderes europeos cercanos al Kremlin, de propagar aversión hacia Ucrania y afirmó que «asesores de comunicación rusos» se hallan en Hungría para ayudarlo en su campaña electoral para las elecciones legislativas de abril.

Pero Ucrania está dispuesta a colaborar con cualquier líder húngaro que «no sea un aliado» del presidente ruso Vladimir Putin, sostuvo Zelenski.

– Guerra en Oriente Medio –

El presidente ucraniano también habló de la guerra en Oriente Medio y dijo que espera que no le cueste perder el apoyo estadounidense, ahora que Washington está centrado en atacar a Irán.

Washington ha sido el principal apoyo de Kiev frente a Rusia hasta que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y cortó casi toda la ayuda a Ucrania, además de presionar al país para que alcance un acuerdo con Moscú.

Representantes estadounidenses solicitaron, sin embargo, ayuda de Kiev para contrarrestar los ataques de drones iraníes en los países del Golfo, según Zelenski.

Ucrania ha enviado esta semana a sus especialistas a Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania para compartir su experiencia en la lucha contra los drones iraníes Shahed, que Rusia utiliza contra Kiev desde hace varios años.

«Demostramos nuestra voluntad de ayudar a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio» ofreciéndoles la experiencia ucraniana en drones, explicó, pero precisó que los expertos ucranianos no participarán en las operaciones militares en el Golfo.

«No estamos en guerra con Irán (…) Por el momento, se trata únicamente de (compartir) experiencia», dijo.

Ucrania recibirá este año de Francia un nuevo sistema de defensa SAMP/T y lo probará contra misiles balísticos rusos como «alternativa» al estadounidense Patriot, anunció asimismo Zelenski.

Rusia lanza misiles balísticos sobre zonas residenciales e infraestructuras esenciales en Ucrania desde que invadió el país en febrero de 2022.

Solo los sistemas Patriot pueden interceptarlos, pero Ucrania carece de ellos —tanto de baterías como de misiles— y teme que la crisis en Oriente Medio agrave aún más la escasez.

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