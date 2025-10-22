Zelenski dice que sus relaciones con Estados Unidos se han movido hacia el lado «correcto»

3 minutos

Copenhague, 22 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles en Suecia que es más optimista sobre la guerra en su país y que las relaciones con Estados Unidos mejoraron en los últimos tiempos.

«Soy más optimista que hace nueve meses. Creo que hemos hecho mucho trabajo. Nuestras relaciones con EE.UU. se han movido hacia lado correcto», dijo Zelenski en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Linköping (sur).

Zelenski apuntó a una negociación sobre la línea de contacto con Rusia y a la provisión de garantías de seguridad sólidas para Kiev como las claves de un camino hacia la paz, después de que algunos medios informaran de una nueva propuesta europea para un alto el fuego de 12 puntos.

Ucrania está «lista» para seguir la vía diplomática, resaltó Zelenski, pero no bajo la condición de ceder ciertas áreas de su territorio a Rusia.

«Decimos sí a la diplomacia, pero justo como le he dicho al presidente de EE.UU, no vemos que Rusia esté lista para tomar ese camino», afirmó.

Toda la diplomacia rusa y todas las reuniones «tratan de retrasar la decisión de adoptar sanciones o retrasar la compra de Tomahawk», afirmó el presidente ucraniano.

«Debemos presionar a Rusia, cuando Rusia esté lista, podremos notarlo», dijo.

Zelenski sostuvo que Rusia «sólo responde a la fuerza de la presión» y consideró «clave» obtener misiles de largo alcance, además de instar a la Unión Europea a adoptar el nuevo paquete de sanciones y de desbloquear el uso de activos rusos congelados.

«Necesitamos una decisión sobre los activos congelados, aunque sabemos que no es una decisión fácil», dijo Zelenski, que pidió no tener «miedo» a algunos países porque están en el lado «correcto» de la historia, y apostó por impulsar sanciones «completas» en el campo de la energía, «sin juegos».

Zelenski acusó a Rusia de impulsar «campañas de desinformación de que está ganando la guerra» y de dividir a EE.UU y a Europa, además de a la Unión Europea (UE), algo en lo que ha sido «bastante exitosa» con «algún país».

Compra de cazas suecos

Antes de la comparecencia, celebrada en un hangar del aeropuerto de Linköping, donde se encuentra también el fabricante Saab, Kristersson y Zelenski firmaron una declaración de intenciones de cooperación en defensa que incluye la compra por Ucrania de hasta 150 cazas Jas Gripen de la serie E, fabricados por esa firma sueca.

Zelenski recalcó que se trata del comienzo de una nueva era, aunque de momento no hay un calendario de entrega.

Kristersson habló de un acuerdo «a largo plazo», en un marco de hasta quince años, aunque en la rueda de prensa apuntó a que las entregas de los primeros cazas pueden empezar en tres años.

Ninguno de los dos líderes dio una respuesta clara a la financiación de la compra de cazas suecos, si bien Kristersson admitió la necesidad de solucionar esa cuestión.

«Un paso importante podría tomarse ya mañana, cuando la cuestión de los activos sea discutida en el Consejo de Europa», afirmó.

Kirstersson defendió que una Ucrania «fuerte» es «la mejor protección a largo plazo para Ucrania y para el resto de naciones europeas».

Zelenski apuntó que la obtención de los cazas suecos, una posibilidad que se viene discutiendo desde hace más de un año, es una «prioridad» para el Ejército ucraniano por su capacidad de maniobra y por ser «unos de los mejores del mundo».

El primer ministro sueco defendió además aumentar la presión militar y económica sobre Rusia para poner fin a una guerra «brutal». EFE

alc-cae-cph/pddp

(foto) (vídeo)