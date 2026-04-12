Zelenski felicita la Pascua ortodoxa y espera que la próxima se pueda celebrar en paz

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Berlín, 12 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo a los ciudadanos de su país con ocasión de la Pascua ortodoxa, la quinta que transcurre desde que empezó la guerra, y manifestó el deseo que el año que viene esta festividad central para los cristianos ortodoxos se pueda celebrar en paz.

«Ucrania se mantiene firme, resuelta, inquebrantable, a sabiendas de para quién y por qué lo hace. Para que la quinta Pascua en tiempos de guerra se vea seguida por una primera Pascua en paz», dijo en un mensaje grabado junto con su esposa, Olena Zelenska, en la catedral de Santa Sofía de Kiev.

Con ocasión de la Pascua ortodoxa, Rusia y Ucrania han declarado una tregua de 32 horas desde la tarde de este sábado, que es la cuarta desde que comenzó la guerra en febrero de 2022 y la primera desde mayo del año pasado.

Sin embargo, este domingo, ambas partes se acusaron mutuamente de haber infringido el alto el fuego en casi 4.300 ocasiones en total en las últimas horas, con asaltos en el frente y ataques con drones y artillería.

Zelenski afirmó el sábado que Kiev había transmitido a la parte rusa una propuesta para prolongar el alto el fuego más allá de este domingo, una opción que Moscú por el momento ha rechazado, con el argumento de que no busca una pausa temporal sino una paz definitiva.

En su discurso, Zelenski resaltó el simbolismo de la Pascua, relacionada con la victoria de la vida sobre la muerte, y destacó su importancia para la tradición y la identidad ucranianas.

«Para ninguno de nosotros es fácil seguir con esta lucha. Especialmente en tiempos de caos, cuando parece que el mundo está cayendo en un abismo y nadie sabe qué traerá el día de mañana. En momentos como éste, la Pascua y su significado nos muestran cómo no perder el ánimo y dónde encontrar luz para no perder la senda», afirmó.

«Y es precisamente de esta manera -juntos- que superamos este invierno. El más duro de nuestra historia. Pero un invierno que perdió. Perdió ante nosotros. El frío se retiró de forma ignominiosa y nosotros vivimos para ver la primavera», continuó Zelenski, en referencia a la dureza del pasado invierno, ante la falta de electricidad por los ataques rusos al sistema energético. EFE

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