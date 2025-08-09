Zelenski habla con Sánchez e insta a papel fuerte de UE para que Rusia no se imponga

2 minutos

Berlín, 9 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de su ronda de contactos tras confirmarse que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el 15 de agosto con el líder ruso, Vladímir Putin, e instó a que la UE tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Zelenski agradeció a Sánchez el apoyo a Ucrania y le informó de la situación diplomática actual y sobre su visión en cuanto a cuáles deberían ser los próximos pasos, según escribió en X.

«Lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas», enfatizó.

Zelenski aseguró que Sánchez y él comparten el punto de vista de que «la voz de Europa debe ser tenida en cuenta» en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington, después de que quedara patente que estos no pretenden invitar al presidente ucraniano a la cumbre de líderes en Alaska.

«Estamos coordinando nuestra postura común europea. Estamos dispuestos a movernos de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa», afirmó Zelenski.

Finalmente, el líder ucraniano también abordó con Sánchez el camino de Kiev hacia la integración europea.

«Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones. Acordamos permanecer en contacto», concluyó, con respecto a la conversación telefónica con el jefe del Gobierno español.

La comunicación se produjo como parte de la ronda de llamadas que este sábado ha llevado a Zelenski a hablar con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Tras estas conversaciones, Zelenski remachó que hace falta un fin «real» de la guerra, con unas garantías de seguridad fiables para Ucrania y recalcó que hasta ahora Moscú no ha cambiado de comportamiento, pese a que el ultimátum de Washington para dar pasos concretos hacia la paz, so pena de incurrir en sanciones adicionales, ha expirado este viernes.

Además, el presidente ucraniano reiteró que la Constitución de Ucrania le impide realizar cesiones territoriales, después de que Trump insinuase que un acuerdo negociado implicaría posiblemente la renuncia ucraniana a una parte de sus territorios a cambio de que Rusia entregase algunos de los que ocupa ahora mismo. EFE

