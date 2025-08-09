The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski habla con Sánchez e insta a papel fuerte de UE para que Rusia no se imponga

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 9 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de su ronda de contactos tras confirmarse que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el 15 de agosto con el líder ruso, Vladímir Putin, e instó a que la UE tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo.

Zelenski agradeció a Sánchez el apoyo a Ucrania y le informó de la situación diplomática actual y sobre su visión en cuanto a cuáles deberían ser los próximos pasos, según escribió en X.

«Lo más importante ahora es garantizar que Rusia no vuelva a imponer otra vez a nadie sus condiciones no realistas», enfatizó.

Zelenski aseguró que Sánchez y él comparten el punto de vista de que «la voz de Europa debe ser tenida en cuenta» en las conversaciones que mantengan el Kremlin y Washington, después de que quedara patente que estos no pretenden invitar al presidente ucraniano a la cumbre de líderes en Alaska.

«Estamos coordinando nuestra postura común europea. Estamos dispuestos a movernos de la forma más rápida y constructiva posible hacia una paz justa», afirmó Zelenski.

Finalmente, el líder ucraniano también abordó con Sánchez el camino de Kiev hacia la integración europea.

«Ucrania ha cumplido todas sus obligaciones y está completamente lista para abrir el primer paquete de negociación. Debatimos posibles opciones y buscaremos soluciones. Acordamos permanecer en contacto», concluyó, con respecto a la conversación telefónica con el jefe del Gobierno español.

La comunicación se produjo como parte de la ronda de llamadas que este sábado ha llevado a Zelenski a hablar con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Tras estas conversaciones, Zelenski remachó que hace falta un fin «real» de la guerra, con unas garantías de seguridad fiables para Ucrania y recalcó que hasta ahora Moscú no ha cambiado de comportamiento, pese a que el ultimátum de Washington para dar pasos concretos hacia la paz, so pena de incurrir en sanciones adicionales, ha expirado este viernes.

Además, el presidente ucraniano reiteró que la Constitución de Ucrania le impide realizar cesiones territoriales, después de que Trump insinuase que un acuerdo negociado implicaría posiblemente la renuncia ucraniana a una parte de sus territorios a cambio de que Rusia entregase algunos de los que ocupa ahora mismo. EFE

cph/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR