Zelenski informa de un nuevo ataque nocturno contra la infraestructura petrolera en Rusia

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Kiev, 22 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes tras reunirse con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski, de un nuevo ataque con drones contra «objetivos relacionados con la refinería de petróleo» de la ciudad de Yaroslavl, capital de la región homónima rusa.

Zelenski destacó que la infraestructura en cuestión se encuentra a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.

«Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo», agregó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski fue informado también por Sirski de ataques a objetivos no especificados en los territorios que Rusia ocupa en Ucrania.

Ucrania ha intensificado desde comienzos de este año sus ataques con drones de larga distancia contra refinerías y otras infraestructuras de la industria petrolera rusa, que suministra combustible y otros derivados del crudo al Ejército ruso y cuyas exportaciones son fundamentales para que el Kremlin pueda sufragar el esfuerzo de la guerra.EFE

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