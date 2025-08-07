The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski insiste en pedir un alto el fuego antes de la posible reunión con Putin

Kiev, 7 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves en pedir que se declare un alto el fuego como primer paso antes de una posible reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que también estarían presentes líderes de EE.UU. y de la UE.

“Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, escribió Zelenski en la red X, que espera mantener hoy conversaciones con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar posiciones de cara a los próximos acontecimientos. EFE

