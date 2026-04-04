Zelenski llega a Estambul en visita sorpresa para entrevistarse con Erdogan

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Estambul, 4 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llegado este sábado a Estambul en una visita sorpresa para un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

«He llegado a Estambul, donde tengo previsto importantes encuentros. Se han preparado conversaciones sustanciales con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan», escribió Zelenski en un breve comunicado publicado en redes sociales, junto a un vídeo que lo muestra bajando del avión en el aeropuerto estambulí. EFE

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