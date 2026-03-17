Zelenski llega a Londres para reunirse con Starmer y Rutte

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Kiev, 17 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Londres para reunirse durante la jornada del martes con el primer ministro británico, Keir Starmer, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó su portavoz, Serguí Nikíforov, a los periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

Zelenski se reunirá con ambos dirigentes de forma trilateral y también por separado, después de ser recibido en el palacio de Buckingham por el rey Carlos III.

El presidente ucraniano tiene previsto además dar un discurso ante el Parlamento británico, según su portavoz.

Zelenski visita Londres antes de viajar a Madrid para ser recibido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una nueva gira europea del presidente ucraniano marcada por la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán. EFE

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