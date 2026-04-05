Zelenski llega a Siria para mantener reuniones sobre seguridad y cooperación económica

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Berlín, 5 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este domingo por sorpresa en Damasco, donde mantendrá reuniones sobre seguridad y cooperación económica, anunció el propio mandatario en su cuenta de la aplicación Telegram.

«Hoy en Damasco. Continuamos nuestra activa diplomacia ucraniana en favor de una seguridad real y la cooperación económica», escribió debajo de un vídeo que le muestra bajando la escalerilla del avión y a las autoridades sirias saludándolo sobre una alfombra roja.

Zelenski indicó que mantendrá reuniones importantes en varios formatos en el país árabe, sin revelar más, aunque se asume que se reunirá con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa.

En septiembre pasado el mandatario ucraniano anunció que Ucrania y Siria habían firmado un comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Zelenski señaló entonces que Ucrania está comprometida con «apoyar al pueblo sirio en el camino hacia la estabilidad».

Durante unas conversaciones que mantuvo con Al Sharaa, ambos trataron «áreas prometedoras para el desarrollo de la cooperación, las amenazas de seguridad para ambos países y la importancia de contrarrestarlas».

Este domingo señaló que «cada pueblo y cada región merecen una vida en paz».

El país árabe lleva algo más de un año en transición tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bachar al Asad después de más de una década de guerra civil.

Zelenski llegó a Damasco después de visitar la víspera Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien abordó la situación en Europa y en Oriente Medio a raíz de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Además, según dijo en Telegram la víspera, ambos acordaron nuevos pasos en la cooperación en materia de seguridad, en especial la experiencia, las tecnologías y los conocimientos de Ucrania en la guerra contra Rusia.

También trataron pasos prácticos para la implementación de proyectos conjuntos en el desarrollo de infraestructura gasística, así como las posibilidades de explotar conjuntamente yacimientos de gas, señaló Zelenski. EFE

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