Zelenski pide «detalles» sobre la propuesta rusa de una tregua el 9 de mayo

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, explicó el jueves que había pedido a Estados Unidos «detalles» sobre la propuesta de Moscú de un alto el fuego para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre los nazis.

Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, planteó un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria, dijo un asesor del Kremlin.

En un mensaje en X, Zelenski indicó que había ordenado a sus representantes contactar con la presidencia estadounidense para «esclarecer los detalles de la propuesta rusa».

«Vamos a aclarar de qué se trata exactamente: unas horas de seguridad para un desfile en Moscú o algo más importante. Nuestra propuesta es un alto el fuego a largo plazo», publicó.

Rusia organiza cada 9 de mayo un gran desfile en la plaza Roja de Moscú para conmemorar la capitulación de la Alemania nazi en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial.

Este año, sin embargo, el Kremlin señaló que no iban a desplegar material militar en las celebraciones por la «amenaza terrorista» planteada por Kiev.

Ucrania, que combate desde febrero de 2022 la invasión rusa, intentó perturbar el desfile del año pasado con ataques de drones contra Moscú en los días previos.

La parte ucraniana reclama desde hace tiempo una tregua duradera para favorecer las negociaciones de paz. Rusia la rechaza porque, desde su punto de vista, permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

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