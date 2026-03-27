Zelenski reivindica en Arabia Saudí el papel de Ucrania en el Golfo Pérsico

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Marcel Gascón

Kiev, 27 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha convertido en el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Washington en la zona, con una visita a Arabia Saudí, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo.

En su primer acto público de este viernes en la monarquía del Golfo, Zelenski se reunió con los militares ucranianos que desde hace más de una semana ayudan al Ejército saudí a proteger su territorio de los drones que lanza Irán, lo que le permitió reivindicar el papel que puede tener Ucrania en la seguridad de la región.

«Los muchachos me han informado de los primeros resultados del equipo y han compartido las conclusiones tanto a nivel operativo como de una forma más general. La principal tarea de nuestros expertos en defensa aérea en esta región es identificar los retos y determinar los cambios necesarios para reforzar la protección de la gente», dijo el presidente ucraniano tras la reunión.

Zelenski destacó la rapidez con que sus expertos han conseguido resultados, y dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad a la hora de hacer frente a los misiles y a los drones Shahed de Irán.

Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Catar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger el territorio de esos países de los ataques iraníes con ‘Shaheds’, otros drones y misiles balísticos.

Acuerdo de seguridad Kiev-Riad

También este viernes, representantes de los ministerios de Defensa de Ucrania y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de cooperación que sienta las bases para «futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones» y «también refuerza el papel internacional de Ucrania» en materia de seguridad, según Zelenski.

El presidente ucraniano dijo durante su visita que esta cooperación será beneficiosa para ambas partes.

Por un lado, Ucrania ha desarrollado durante la guerra formas baratas de neutralizar drones y en particular aparatos no tripulados del modelo ‘Shahed’, cuya tecnología Irán transfirió hace más de tres años a Rusia y ahora utiliza para atacar a sus vecinos.

Los sistemas de guerra electrónica y los drones interceptores desarrollados por Kiev permitirán a los países de la región defenderse de los ‘Shahed’ sin tener que recurrir a misiles antiaéreos estadounidenses -mucho más caros y difíciles de producir que los aparatos no tripulados- en los que hasta ahora se fundamentaba el sistema de defensa aérea de estos aliados de Washington.

Mientras tanto, Ucrania espera beneficiarse de la riqueza de estas monarquías árabes generalmente ricas en petróleo y con sistemas financieros atractivos a inversores para conseguir parte del dinero que necesita para seguir resistiendo ante la invasión rusa.

Zelenski se refirió esta misma semana al potencial de cooperación para Ucrania en el Golfo y Oriente Medio en general como forma de reducir la dependencia financiera de la Unión Europea (UE) en un momento en que Hungría bloquea el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado en diciembre por los Veintisiete.

De ese dinero depende en gran medida la viabilidad a corto y medio plazo del Estado ucraniano.

Zelenski también se reunió durante su visita a Arabia Saudí con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán, con el que habló de la situación en la región, de «la asistencia de Rusia al régimen de Irán» y de una posible cooperación en materia de energía en el contexto de las disrupciones a los mercados petroleros internacionales creadas por la guerra de EE.UU. e Israel contra Teherán.

EE.UU. niega el papel de Kiev

Al tiempo que los países del Golfo destacan la contribución de Ucrania a su seguridad, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y las principales figuras de su administración siguen sin reconocer públicamente la ayuda que, según Zelenski, proporciona Ucrania a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

Zelenski señaló en una entrevista publicada el pasado 9 de marzo en el diario estadounidense ‘The New York Times’ que Ucrania había enviado expertos y drones interceptores para ayudar a defender bases estadounidenses en Jordania.

El presidente ucraniano insistió esta semana en que su administración ha recibido peticiones de asistencia por parte de EE.UU. para proteger de los drones iraníes sus bases en varios países de la zona. EFE

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