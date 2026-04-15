Zelenski visita el Parlamento noruego y es recibido en audiencia por el príncipe heredero

2 minutos

Copenhague, 15 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cerró este miércoles su visita a Noruega con una visita al Parlamento (Storting) y una audiencia privada en el Palacio Real, donde fue recibido por el príncipe heredero Haakon.

Zelenski mantuvo primero una reunión con el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, y a continuación, con los líderes de los partidos con representación parlamentaria.

Gharahkhani resaltó que todo el Parlamento está a favor de continuar con el apoyo a Ucrania y calificó de «decisivo» que Europa se mantenga unida en su respaldo a Kiev.

«Estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos han dado desde el comienzo de la guerra, entre otras cosas, con el apoyo energético que fue importantísimo en este difícil invierno», afirmó Zelenski al término de la reunión, según recogió la agencia NTB.

Zelenski se reunió la víspera con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con quien firmó un acuerdo para estrechar la cooperación militar que incluye la fabricación de drones ucranianos en ese país nórdico.

Antes de visitar Oslo, el presidente ucraniano visitó Berlín, donde se entrevistó con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un encuentro en el que se firmaron varios acuerdos militares que servirán, entre otras cosas, para financiar la compra de centenares de misiles interceptores GEM-T de fabricación estadounidense para el sistema de defensa antiaérea Patriot.

Merz aseguró que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE.UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor, no se han retomado aún.

En un mensaje en su cuenta en X, Zelenski condenó este miércoles los ataques rusos de las últimas horas en los que han muerto siete personas, e insistió en que Ucrania necesita urgentemente más defensas aéreas para poder hacer frente a los misiles balísticos rusos.

«La principal prioridad diplomática para Ucrania ahora mismo es cooperación en materia de defensa aérea. Necesitamos misiles de defensa aérea cada día», dijo Zelenski, que desde Oslo tiene previsto continuar viaje hoy a Italia. EFE

alc/smm/ah