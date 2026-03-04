La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Non à la guerre!», répond le Premier ministre espagnol à Trump

Keystone-SDA

"Non à la guerre !", a répondu mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump. Il répondait au président américain qui a notamment reproché à l'Espagne son refus de laisser Washington utiliser des bases militaires en Espagne pour frapper l'Iran.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous sommes opposés à ce désastre», a poursuivi M. Sanchez dans une allocution. Il a souligné que cette position était partagée par «de nombreux autres gouvernements» et «des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d’incertitude».

«Nous ne serons pas complices par peur de représailles», a-t-il ajouté.

