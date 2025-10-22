Crise humanitaire à Gaza: la Chaîne du Bonheur lance un appel aux dons

À Gaza, tout est à reconstruire. Keystone

Le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ouvre la possibilité de fournir une aide à la population civile de Gaza. La Chaîne du Bonheur lance un appel à la population suisse pour lui venir en aide.

La récente signature d’un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël représente un signe d’espoir pour la population de Gaza, qui fait face depuis deux ans à une tragédie humanitaire sans précédent: des dizaines de milliers de victimes, la faim, des destructions massives, des hôpitaux hors service et une pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et d’électricité.

La Chaîne du Bonheur, en collaboration avec la SSR, organise le 22 octobre une journée nationale de collecte de fonds en faveur de la population civile de Gaza.

«La situation reste dramatique, affirme Miren Bengoa, directrice de la Chaîne du Bonheur. La population de Gaza est épuisée, affamée et sans abri. Il faut maintenant transformer cet espoir fragile en aide concrète.»

D’abord de la nourriture et de l’eau

À court terme, les dons permettront de répondre à l’urgence humanitaire: nourriture, eau, médicaments, hébergement et articles d’hygiène.

Ils permettront également de renforcer l’assistance médicale et les cliniques mobiles, en apportant un soutien aux enfants et aux familles traumatisées.

À plus long terme, les fonds récoltés serviront à reconstruire des infrastructures essentielles telles que les installations sanitaires et hydrauliques, les écoles et les habitations.

