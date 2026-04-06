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A12 et A5: fermetures nocturnes pour travaux en avril

Keystone-SDA

Des portions des autoroutes A12 et A5 seront partiellement fermées une nuit pour des travaux. Les automobilistes devront suivre les déviations mises en place sur le réseau secondaire. Ces interventions peuvent être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques, avertissent les autorités.

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(Keystone-ATS) La nuit du 6 au 7 avril, de 22 heures à 5 heures du matin, l’autoroute A12 sera fermée entre les jonctions de Rossens et Matran, chaussée en direction de Fribourg. «Dans le cadre des travaux du réaménagement de la jonction de Matran, la circulation sera interrompue pour garantir la sécurité des équipes», indiquent l’Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué lundi.

Les automobilistes ne pourront pas non plus rouler sur l’autoroute A5 dans la nuit du 9 au 10 avril – et, si nécessaire, dans la nuit de réserve du 16 au 17 avril – entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière, direction Neuchâtel. «Ces fermetures nocturnes permettent de réaliser les travaux de marquage en toute sécurité», précisent les autorités.

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