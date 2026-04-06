Agri Fribourg traverse une profonde restructuration

Keystone-SDA

En difficulté financière, Agri Fribourg traverse une profonde restructuration. L'ancienne Chambre fribourgeoise d'agriculture a remercié à l'unanimité, avec effet immédiat, son directeur Frédéric Ménétrey, en fonction depuis 2010. Elle va aussi vendre deux de ses filiales.

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(Keystone-ATS) Adrian Brügger, président du comité cantonal d’Agri Fribourg et député UDC au Grand Conseil, a évoqué dans les médias fribourgeois une rupture de confiance avec Frédéric Ménétrey. En arrêt de travail depuis le début de l’année, il ne sera pas l’homme chargé de mener l’assainissement et la réorganisation de la faîtière du secteur.

L’objectif consiste à redresser la situation en matière de liquidités, a fait savoir mercredi dernier dans un communiqué Agri Fribourg, qui a notamment procédé à deux audits externes. Ceux-ci ont mis en lumière des «fragilités structurelles et financières qui exigent l’engagement de mesures immédiates».

Directeur ad intérim

Les décisions ont été arrêtées pas plus tard que le 30 mars par le comité central et Adrian Brügger, qui a par ailleurs présidé le Grand Conseil fribourgeois en 2024. Il y a un mois, tout juste, à l’occasion d’une conférence de presse, Agri Fribourg avait déjà signalé devoir affronter une situation difficile.

Pour remplacer Frédéric Ménétrey, le comité cantonal a désigné Robin Philipona directeur ad intérim. Responsable expertises et taxations d’Agri Fribourg et président des jeunes agriculteurs fribourgeois, il «dispose d’excellentes qualités et d’une solide connaissance de la politique agricole et de l’agriculture fribourgeoise».

Vente de filiales

Une procédure de mise au concours du poste de nouveau directeur sera en outre prochainement lancée. Au-delà, les mesures engagées par l’organisation agricole portent également sur la vente de deux filiales, à savoir Agro Fiduciaire et Maschinenring West. Les entités seront cédées à leurs employés actuels.

Une décision qui permettra, dans l’immédiat, de soulager la situation financière d’Agri Fribourg. Les sites des deux sociétés resteront rattachés à la faîtière cantonale et poursuivront leurs activités de prestation de services et de défense des intérêts des familles paysannes fribourgeoises.

Fort de ces décisions, Agri Fribourg entend désormais «poursuivre, dans la transparence, son chemin de restructuration, sans toucher à sa mission primaire et prioritaire, être au service et défendre les intérêts des familles d’agriculteurs du canton de Fribourg».