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Armes nucléaires: la crédibilité s’effrite, selon Antonio Guterres

Keystone-SDA

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est inquiété de la montée "en puissance" des "moteurs" de la prolifération nucléaire. Il s'exprimait en ouverture d'une réunion des pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire à l'ONU à New York.

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(Keystone-ATS) «Depuis trop longtemps, le Traité oscille entre la vie et la mort. Les engagements ne sont toujours pas tenus. La confiance et la crédibilité s’effritent. Les moteurs de la prolifération montent en puissance. Il nous faut donner une nouvelle vie au Traité», a déclaré lundi M. Guterres.

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