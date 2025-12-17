Attentat de Sydney: la police inculpe l’assaillant pour terrorisme

La police australienne a inculpé mercredi l'auteur présumé de l'attentat de la plage de Bondi, à Sydney, pour terrorisme, quinze meurtres et une série d'autres crimes après la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies.

(Keystone-ATS) «La police soutiendra devant le tribunal que cet homme a commis des actes qui ont causé la mort, des blessures graves et mis des vies en danger afin de promouvoir une cause religieuse et de semer la peur au sein d’une communauté», a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud.

«Les premières indications suggèrent qu’il s’agit d’une attaque terroriste inspirée par l’EI, une organisation terroriste répertoriée en Australie», a-t-elle souligné dans un communiqué, utilisant l’acronyme du groupe djihadiste Etat islamique.