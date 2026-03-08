Ballottage général après le 1er tour à la Municipalité de Nyon

Keystone-SDA

Le 1er tour à la Municipalité de Nyon a débouché sur un ballottage général. La gauche tient légèrement la corde en plaçant Alexandre Démétriadès (PS) et Pierre Wahlen (Vert) en tête.

(Keystone-ATS) Les deux hommes ont obtenu respectivement 48,6 et 46,6% des voix, devançant trois autres sortants, à savoir Olivier Riesen (PLR), Stéphanie Schmutz (PS) et Roxane Faraut (PLR). Daniel Grosjean, du Parti indépendant nyonnais, suit, légèrement détaché.

Tout se jouera lors du 2e tour du 29 mars. Et les jeux sont toujours ouverts dans une ville qui s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le départ de Daniel Rossellat, syndic depuis 2008 et qui ne se représente pas.