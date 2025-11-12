Budget 2026: Genève se dirige vers les douzièmes provisoires

Keystone-SDA

Le canton de Genève pourrait commencer l'année 2026 sous le régime des douzièmes provisoires. La majorité de droite de la commission des finances du Grand Conseil a refusé mercredi soir l'entrée en matière sur le projet de budget 2026 qui est fortement déficitaire.

1 minute

(Keystone-ATS) Le refus d’entrée en matière a été voté par 10 voix (PLR, le Centre, UDC, MCG et LJS) contre 5 (PS et les Verte-e-s), selon un communiqué de la commission des finances. Si ce vote se confirme lors de la plénière du Grand Conseil, qui aura lieu le jeudi 11 décembre, Genève basculera en douzième provisoire, un système qui oblige l’Etat à calquer ses dépenses mensuelles sur celles de l’exercice précédent. C’était déjà le cas en 2022.

Le Conseil d’Etat devra impérativement présenter un nouveau projet de budget au Grand Conseil avant le 31 mars 2026. Le déficit du projet de budget cantonal genevois 2026 atteint 767 millions de francs, suite à la baisse des revenus fiscaux et au gel du projet de loi sur la participation des communes à la péréquation financière intercantonale.

Le Conseil d’Etat voulait s’aligner sur le budget 2025 pour diminuer le déficit et avait déposé des amendements en ce sens. Avec ces amendements, le déficit aurait atteint 687 millions de francs. Un déficit apparemment inacceptable pour la majorité de la commission des finances.