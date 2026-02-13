Bulle: syndicature de Jacques Morand marquée par l’arrivée de Rolex

Keystone-SDA

Le syndic de Bulle (FR) Jacques Morand, 63 ans, s'apprête à passer la main, après 10 ans passés au sein du Conseil communal de Bulle (FR). Le mandat de l'élu PLR, encore député au Grand Conseil, a été marqué notamment par l'arrivée de Rolex dans le chef-lieu gruérien.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans une interview parue vendredi sur le site de La Liberté, Jacques Morand revient sur l’implantation de l’horloger de luxe genevois. «Il ne fallait pas manquer cette opportunité. C’est le résultat de 20 ans de travail mené par la ville, de la mise en zone du terrain en 2002 à la validation du plan d’aménagement de détail à fin 2022.»

«Rolex est arrivée à point nommé en novembre 2022», poursuit le syndic de Bulle. «Les planètes étaient alignées. C’est une chance en termes de diversification, d’emplois et de fiscalité. Rolex paiera 600’000 francs de contribution immobilière par an et n’a pas demandé à être exonérée de l’impôt sur les personnes morales.»

Près de 600 employés

«La firme a aussi montré son soutien à la région, en donnant 3 millions de francs pour le Musée gruérien, un soutien que je suis allé solliciter», a ajouté Jacques Morand, qui note que l’arrivée de Rolex ne constituera pas un chamboulement. «Tout va se faire progressivement», assure celui qui se retirera à fin avril.

«En 2029-2030, il y aura environ 600 collaborateurs sur le site, d’après mes informations», relève-t-il. Le développement suivra en fonction de l’évolution des affaires. «Côté mobilité, la commune est prête et répondait à tous les critères de Rolex, grâce à la gare, à Mobul, aux voies vertes et à la vélostation», précise-t-il.

Jacques Morand indique n’avoir aucun regret eu égard à son activité communale. Evoquant l’affaire des jetons de présence, il maintient qu’il s’agissait d’une «tempête dans un verre d’eau». Enfin, revenant sur son départ du PLR bullois en décembre, il dit qu’il avait décidé en 2021 déjà d’arrêter sa carrière politique en 2026.