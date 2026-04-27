Campagne contre le crédit pour le Musée des Beaux-Arts à Berne

Keystone-SDA

Après les partisans, ce sont les opposants au crédit d'étude pour la rénovation et l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts à Berne qui ont lancé lundi à Nidau leur campagne. Les citoyens du canton de Berne se prononceront le 14 juin sur un crédit d'étude de 15,7 millions en faveur de cette institution culturelle.

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(Keystone-ATS) Ce comité interpartis, qui regroupe des représentants de l’UDC, du PLR, du Centre, de l’UDF et des Vert’libéraux, appelle les citoyens à rejeter ce crédit. Il affirme que les coûts dépasseront toute mesure raisonnable. Il estime que son opposition ne vise pas la culture, mais la perspective d’un gouffre financier avec ce projet.

Ce crédit d’étude soumis au vote le 14 juin doit permettre de financer la planification, la procédure d’autorisation et les appels d’offres. Les bâtiments du Musée des Beaux-Arts exigent des travaux de rénovation. L’édifice historique datant de 1879 ainsi que l’extension de 1983 présentent d’importants défauts.

Lors de la session d’automne, le Grand Conseil a approuvé par 91 voix contre 44 et 16 abstentions ce crédit d’étude. Dans la foulée, un comité soutenu par l’UDC a lancé un référendum estimant que ce projet de rénovation était déséquilibré et surdimensionné.

Le projet de rénovation intégrale du Musée des Beaux-Arts est conçu sous la forme d’un partenariat public-privé. Le total des coûts est estimé à environ 147 millions de francs. Le canton va y participer à hauteur de 81 millions au maximum. Le musée va assumer le montant restant avec l’aide de donateurs, de fondations et du Fonds de loterie.