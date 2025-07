Château-d’Oex accueille le festival au Pays des enfants

Keystone-SDA

Le Festival au Pays des enfants revient à Château-d'Oex (VD) pour une 13e édition du 23 au 27 juillet. Cinq jours durant, les rues, places et salles du village proposeront des spectacles, ateliers et animations en tous genres.

(Keystone-ATS) Parmi les temps forts à venir, Bastian Baker se produira lors d’un concert acoustique et intimiste. Outre ses plus grands succès, le Vaudois livrera des anecdotes sur sa carrière et proposera une « setlist » sur mesure au public, promettent les organisateurs.

Egalement de la partie, la compagnie Nicole & Martin revisitera quatre contes classiques en alliant théâtre, musique et acrobaties. Le trio Photograph présentera son spectacle « Secrets de beatmaker », lequel retrace l’histoire de la musique électronique.

Dans un genre complètement différent, l’association Viviskes plongera les visiteurs dans une reconstitution de l’univers des Celtes, avec notamment des démonstrations de combat. Des spectacles de slackline seront aussi proposés quotidiennement.

En tout, une quinzaine de spectacles (payants ou gratuits) sont proposés durant la semaine. S’y ajoutent plusieurs ateliers et animations diverses.