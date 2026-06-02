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Changement à la tête du POP neuchâtelois

Keystone-SDA

La députée Céline Dupraz quitte la présidence du POP neuchâtelois, après une année à cette fonction. Sabrina Vollers et Nicolas Turtschi lui succèdent.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Cette nouvelle co-présidence réunit deux profils solides et complémentaires», a indiqué mardi le POP. Sabrina Vollers est notamment conseillère générale à La Chaux-de-Fonds. Nicolas Turtschi est directeur général de la Fondation Foyer Handicap.

La députée au Grand Conseil Marina Schneeberger rejoint le nouveau bureau politique. Outre la co-présidence, celui-ci est aussi composé de Jean-Noël Bovard, Jeannot Leisi, Céline Dupraz et Michaël Berly, conseiller communal au Locle.

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