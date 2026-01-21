Adieu, merci la Suisse: l’intégration relève du marathon, pas du sprint
Derrière l’idée d’un nouveau départ, l’expatriation confronte à bien plus qu’un changement de décor: elle oblige à composer avec d’autres normes, d’autres rythmes, d’autres manières d’être. Dans cet épisode du podcast «Adieu, merci la Suisse», nous explorons les chemins parfois sinueux de l’intégration - et expliquons quelle phrase toute simple peut parfois ouvrir bien plus de portes que l’on ne l’imagine.
Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement.
Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.
Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.
