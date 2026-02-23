Corée du Nord: l’influente soeur de Kim Jong Un promue par le parti

Keystone-SDA

L'influente Kim Yo Jong, soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a été promue par le parti au pouvoir lors d'un rare congrès, a indiqué mardi la presse d'État.

(Keystone-ATS) Le Comité central du Parti des travailleurs a nommé lundi Kim Yo Jong – auparavant directrice adjointe de département – directrice à part entière de département, a annoncé l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), organe officiel de Pyongyang.

Kim Jong Un a été réélu dimanche à l’unanimité par le parti au poste suprême de secrétaire général, avaient rapporté lundi les médias officiels.

Des milliers de cadres du parti ont afflué vers la capitale, Pyongyang, pour un sommet quinquennal du Parti des travailleurs au pouvoir, un rassemblement qui oriente l’action de l’État dans tous les domaines, de la diplomatie à la planification de la guerre.

Ce congrès offre un rare aperçu du fonctionnement politique de la Corée du Nord recluse. Il est largement considéré comme une tribune permettant à Kim d’afficher sa mainmise sur le pouvoir.

Kim Yo Jong compte depuis longtemps parmi les plus proches lieutenants de son frère et est l’une des femmes les plus influentes dans les sphères du pouvoir nord-coréen.

Née à la fin des années 1980, selon le gouvernement sud-coréen, elle est l’un des trois enfants nés du père de Kim et prédécesseur, Kim Jong Il, et de sa troisième compagne connue, l’ancienne danseuse Ko Yong Hui.

Elle a été scolarisée en Suisse aux côtés de son frère et a gravi rapidement les échelons après qu’il a hérité du pouvoir à la mort de leur père, en 2011.

Le dirigeant Kim devrait dévoiler la prochaine phase du programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord au cours de ce congrès qui doit durer plusieurs jours.