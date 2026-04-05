Courgevaux: incendie d’un immeuble, trois personnes incommodées

Keystone-SDA

Un incendie s’est déclaré samedi en fin d’après-midi dans un immeuble de trois logements à Courgevaux (FR), provoquant l’évacuation d’un habitant et incommodant trois personnes. Le sinistre, dont l’origine reste inconnue, a rendu les appartements inhabitables.

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(Keystone-ATS) Le feu s’est déclaré vers 17h25 sur la terrasse du rez-de-chaussée avant de se propager à la façade du bâtiment. «Les flammes se sont rapidement étendues à l’ensemble de la façade», ont indiqué les autorités. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser l’incendie.

Un seul habitant, un homme de 37 ans, se trouvait dans l’immeuble au moment des faits et a été évacué. «Trois personnes ont été incommodées par la fumée mais n’ont pas nécessité d’hospitalisation», ont précisé les secours après leur prise en charge sur place.

Les dégâts n’ont pas encore été chiffrés, mais les trois appartements sont désormais inhabitables. Leurs occupants ont été relogés temporairement auprès de proches. «Une solution provisoire a été trouvée pour les habitants touchés», selon les autorités locales.

L’intervention a nécessité la fermeture de la route principale dans les deux sens durant plus de deux heures, avec mise en place d’une déviation. La circulation a ensuite repris de manière alternée pendant environ 1h30.

Les causes exactes de l’incendie ne sont pas encore établies. «Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine du sinistre», ont indiqué les autorités.