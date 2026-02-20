Décès à 53 ans de l’acteur de «Grey’s Anatomy» Eric Dane

Keystone-SDA

L'acteur américain de la série "Grey's Anatomy" Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations publiées jeudi par les médias américains. Il avait annoncé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

1 minute

(Keystone-ATS) Ce trouble neurologique également connu sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

«C’est le coeur lourd que nous annonçons qu’Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l’issue d’un combat courageux contre la SLA», a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d’autres médias.

Eric Dane, né à San Francisco, a fait ses débuts à la télévision en 1991 dans un épisode de la série «Sauvés par le gong».

Son rôle marquant dans «Grey’s Anatomy» a commencé en 2006, dans lequel il incarnait le séduisant chirurgien Dr. Mark Sloan. Il est apparu dans 139 épisodes jusqu’en 2021.

Il a également joué dans la série dramatique de HBO «Euphoria», où il incarnait Cal Jabobs.