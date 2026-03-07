La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Des tornades font au moins huit morts aux Etats-Unis

Keystone-SDA

Des tornades ont fait au moins huit morts et plus d'une dizaine de blessés vendredi à travers le centre des Etats-Unis, ont rapporté les autorités locales.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quatre personnes sont mortes dans l’Oklahoma (sud), où le phénomène a gagné en puissance entre jeudi et vendredi, et quatre autres ont été tuées dans le Michigan (nord), dans la région des Grands lacs, à plus de 1500 kilomètres.

Une mère et sa fille font partie des quatre victimes recensées dans l’Oklahoma, selon le gouverneur de l’Etat Kevin Stitt.

Dans le Michigan, le shérif local a fait état de trois morts et douze blessés causés par une tornade près d’Union City, dans le sud de l’Etat.

Quelque 80 kilomètres plus à l’ouest, une autre personne a été tuée et «plusieurs blessées» dans le comté de Cass, ont indiqué les autorités locales, qui ont décrit nombre d’arbres tombés sur des routes et des bâtiments.

La gouverneure de l’Etat, Gretchen Whitmer, avait activé vendredi soir un centre d’opérations d’urgence pour coordonner les secours en raison des intempéries dans le sud-ouest du Michigan.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision