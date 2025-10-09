Deux nouvelles fusions de communes en passe d’être ratifiées

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois a adopté deux projets de décret proposant au Grand Conseil de ratifier deux fusions de communes: celles de Mathod et Suscévaz dans le district du Jura-Nord vaudois et celles de Gimel, Saubraz et Saint-Oyens dans le district de Morges. Leurs entrées en vigueur sont prévues au 1er janvier 2027.

1 minute

(Keystone-ATS) Le 28 septembre dernier, les corps électoraux des deux premières communes ont accepté la convention de fusion. La nouvelle commune portera le nom de Mathod-Suscévaz et comptera quelque 1000 habitants, indique jeudi le gouvernement. Les citoyens des trois autres communes ont aussi accepté le 28 septembre une convention de fusion. La nouvelle commune portera le nom de Gimel et comptera quelque 3500 habitants.

Avec ces fusions votées en septembre, le nombre de communes vaudoises s’élèvera à 294 au 1er janvier 2027, précise le Conseil d’Etat dans son communiqué. Les conventions de fusion doivent être ratifiées par le Grand Conseil pour avoir force de loi, est-il encore rappelé.