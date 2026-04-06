Douze kilomètres de bouchons au Gothard

Keystone-SDA

Les voyageurs qui reviennent du sud lundi doivent faire preuve de patience pour traverser le tunnel du Gothard. Peu après 16 heures, les bouchons atteignaient 12 km entre Faido et Airolo.

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(Keystone-ATS) Cela correspond à un temps d’attente d’environ deux heures, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X.

Les voyageurs qui se rendent au Tessin et en Italie doivent également s’armer de patience. Les embouteillages entre Erstfeld et Göschenen (UR) atteignent 8 km, ce qui représente une heure et 20 minutes d’attente.

Les embouteillages de Pâques ont atteint leur paroxysme vendredi après-midi, lorsque la file en direction du sud s’est allongée sur 21 kilomètres. Selon le TCS, cela correspondait à un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 3h30.

Jeudi après-midi déjà, les bouchons avaient atteint 15km devant l’entrée nord du Gothard.