Ecole des Charmilles: le projet «Jeunesse» choisi à l’unanimité

Keystone-SDA

A Genève, le projet "Jeunesse" du bureau d'architecture Itten+Brechbühl SA, de l'atelier Forster Paysages et SA et de Kälin & Associés SA a remporté le concours d'architecture pluridisciplinaire pour la restauration et l'extension de l'école des Charmilles, la rénovation de l'école Charles-Giron et le réaménagement du périmètre. Il a été choisi à l'unanimité du jury.

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(Keystone-ATS) Situées dans un quartier en pleine mutation, les deux écoles n’ont connu aucune transformation majeure depuis leur construction à la fin des années 60. Une extension des capacités d’accueil et une mise en conformité des équipements sont nécessaires pour garantir un accueil des enfants dans les meilleures conditions, a communiqué la Ville de Genève mardi.

L’état de vétusté des bâtiments, conjugué à leur valeur patrimoniale a imposé une intervention pluridisciplinaire, à la fois ambitieuse et mesurée. Le projet «Jeunesse» a su convaincre le jury avec une proposition précise et pragmatique, souligne le communiqué.

A l’école des Charmilles, le projet intègre la plupart des nouveaux besoins dans un volume compact de trois étages indépendants, construit au-dessus du soubassement de la salle de gym existante. Le socle d’origine est conservé et sert de base à une structure légère qui offre de nouveaux usages. Celle de Charles-Giron verra son éclairage naturel augmenté. Les matériaux proposés pour la rénovation sont d’origine naturelle, ce qui renforce la durabilité du projet.

Enfin, les aménagements extérieurs s’articulent autour d’un parvis central. L’ensemble se caractérise par une grande cohérence permettant une intégration harmonieuse dans le quartier. Ce projet met le bien-être des utilisateurs au centre de sa conception, résume la Ville.

Le lauréat ayant été choisi, les phases d’étude vont pouvoir débuter. Un crédit de réalisation devrait être déposé fin 2028 pour une ouverture de chantier envisagé à ce stade au deuxième semestre 2029. Une école provisoire devra également être mise en place pour accueillir les élèves durant toute la durée du chantier.

L’ensemble des projets seront exposés au Forum Faubourg dès mercredi jusqu’au 30 mai, à l’exception des dimanches et jours fériés.