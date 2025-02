Enquête à Toronto au lendemain d’un spectaculaire accident d’avion

Keystone-SDA

L'enquête a débuté mardi à l'aéroport de Toronto pour comprendre pourquoi un avion de Delta Air Lines a heurté la veille le tarmac de plein fouet à l'atterrissage avant de s'enflammer et de se retourner.

3 minutes

(Keystone-ATS) Malgré la boule de feu et les épais panaches de fumée noire qui ont envahi l’avion une fois sur le sol, aucune des 80 personnes à bord n’a perdu la vie.

Au total, 21 personnes ont été blessées lors de l’accident mais seules deux d’entre elles étaient encore hospitalisées mardi et leur « vie n’est pas en danger », a précisé Deborah Flint, directrice générale de l’aéroport lors d’une conférence de presse.

L’enquête est menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) aidé par la FAA, le régulateur américain de l’aviation et une équipe de Delta, a-t-elle ajouté.

Aucune explication n’a encore été donnée sur la cause de l’accident et le BST ne s’est pas publiquement exprimé.

Tempêtes de neige

Deborah Flint a toutefois de nouveau rappelé que Toronto avait connu ces derniers jours « des conditions extrêmes: deux tempêtes de neige distinctes, jeudi et dimanche, avec plus de 50 centimètres de neige accumulée. Ce n’est pas typique. »

« Il y a eu plus de neige pendant cette période que pendant tout l’hiver dernier », a-t-elle ajouté.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et vérifiée par l’AFP montre le moment où l’avion Delta a touché le sol, depuis le cockpit d’un autre avion de ligne qui attendait sur le tarmac.

Le vol, opéré par Endeavor Air avec un avion Bombardier CRJ900, et qui reliait Minneapolis, dans l’Etat américain du Minnesota, à Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, transportait 76 passagers et quatre membres d’équipage.

Sur les images prises par les passagers après le choc, la carcasse du Bombardier CRJ900 est noircie, une aile au moins est manquante, comme arrachée, et la queue semble partiellement détruite.

Plusieurs passagers ont partagé à chaud leur témoignage et des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux racontant le choc et le retournement de l’avion en un clin d’oeil puis l’évacuation sur le tarmac alors que l’appareil est à l’envers.

« L’équipage du vol a héroïquement conduit les passagers en sécurité en évacuant un avion qui s’était renversé sur la piste d’atterrissage au milieu de la fumée et des flammes », a souligné Deborah Flint.

Selon Cory Tkatch, responsable des secours, les personnes blessées souffraient « principalement de traumatismes dorsaux, crâniens » et certains de « maux de tête et de nausées dus à l’exposition au carburant ».