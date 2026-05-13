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Etats-Unis: Vance dit que le niveau d’inflation n’est «pas génial»

Keystone-SDA

Le vice-président américain JD Vance a reconnu mercredi que le niveau d'inflation n'était "pas génial" aux Etats-Unis. Il a ainsi fait un rare écart avec le ton généralement triomphaliste de l'administration Trump.

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(Keystone-ATS) «Oui, le chiffre de l’inflation le mois dernier n’était pas génial», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche. Mais, a-t-il ajouté, «ce n’est pas comparable à ce que nous avons vu pendant l’administration» du président démocrate Joe Biden.

En avril, l’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis a augmenté de 3,8% sur un an. Un tel rythme n’avait plus été observé depuis mai 2023.

«Nous avons beaucoup de travail pour parvenir à la prospérité que les Américains méritent. Le président est ultra conscient de cela», a affirmé JD Vance.

Donald Trump a lui affirmé mardi que cette inflation élevée n’était que «de court terme».

Quand une journaliste lui a demandé si les difficultés des ménages l’incitaient à conclure un accord pour mettre fin à la guerre contre l’Iran, le président américain a répondu: «Pas le moins du monde. La seule chose qui compte quand je parle de l’Iran: ils ne peuvent pas avoir l’arme nucléaire. Je ne pense pas à la situation financière des Américains.»

Interrogé sur ces déclarations, JD Vance a dit mercredi: «Je ne pense pas que le président ait dit ça. Je pense que les propos du président ont été déformés.»

L’opposition démocrate, en campagne avec des élections législatives à l’automne, s’est immédiatement saisie de ce propos pour accuser le président républicain d’indifférence face à l’envolée du coût de la vie.

Donald Trump répète lui que l’économie américaine ne s’est jamais mieux portée, en mettant en avant en particulier des records franchis à la Bourse de New York.

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