Exposition photographique et sonore au Laténium à Hauterive (NE)

Keystone-SDA

Pour ses 25 ans, le Laténium, à Hauterive (NE), propose une exposition photographique et sonore dans son parc. Avec "Le passé n’attend pas", la démarche consiste à retracer l’histoire de la construction du plus grand musée archéologique de Suisse.

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(Keystone-ATS) L’exposition sera vernie le 23 mai à l’occasion de la Nuit des musées, a indiqué l’institution. Elle retrace l’histoire du musée, de sa conception dans les années 1970 à son ouverture en 2001, en mettant en lumière les étapes clés du projet, les défis de sa réalisation et le rôle des fouilles liées à l’autoroute A5.

A travers images d’archives et témoignages, l’exposition révèle la naissance d’un musée ancré dans un site occupé depuis plus de 13’000 ans, précise le communiqué publié mercredi. Elle invite à découvrir les coulisses d’un lieu dédié à une archéologie «vivante et accessible», qui a attiré 910’000 personnes depuis son ouverture.

Aventure «exceptionnelle»

L’exposition, à voir jusqu’au 7 mars 2027, raconte une aventure «scientifique et humaine» exceptionnelle, résume l’institution. Présentée dans le parc du musée, dont l’accès est libre, elle invite le public à redécouvrir un paysage profondément remodelé, d’abord par les recherches archéologiques qui y ont été conduites.

Puis par l’émergence progressive du plus grand musée archéologique de Suisse et de son parc. L’exposition met en lumière non seulement les découvertes qui ont marqué le site, mais aussi les expériences vécues par celles et ceux qui ont participé à chacune des étapes de la transformation, relève le communiqué.

Audioguide original

Le musée mentionne les archéologues, les architectes, les riverains, les muséographes et les restaurateurs. Au cœur du projet se trouve un audioguide original conçu à partir de témoignages recueillis auprès de personnes ayant vécu les moments intenses de l’émergence de l’institution sise au bord du lac de Neuchâtel.

Les souvenirs de fouilles et d’études, les anecdotes racontant l’ambiance du travail au quotidien, les inconnues et les bonnes surprises, l’ensemble compose un récit «sensible». Les voix ont été assemblées et mises en son par Gérald Wang, avec le travail de conception de l’exposition conduit par la directrice adjointe du Laténium Géraldine Delley.